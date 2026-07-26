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    Семсерлесуші Кирилл Проходов әлем чемпионатының келесі кезеңіне өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Гонконгта өтіп жатқан семсерлесуден әлем чемпионатында ерлер арасындағы сапы сайысында жүлделер үшін тартыс жалғасып жатыр. 

    Семсерлесуші Кирилл Проходов әлем чемпионатының келесі кезеңіне өтті
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Үздік 16 спортшының қатарына өту үшін Қазақстан құрамасының екі өкілі – Руслан Құрбанов пен Кирилл Проходов сынға түсті.

    Кирилл Проходов тартысты өткен кездесуде Дания өкілі Конрад Констадты 15:9 есебімен жеңді.

    Руслан Құрбанов 1/16 финалда Ханчжоудағы 2023 жылғы Азия ойындарының командалық сайыстан чемпионы, Әлем кубогының бірнеше дүркін жүлдегері жапониялық Риу Мацумотоға қарсылас атанды. Өкінішке қарай, Құрбанов қосымша минутта небәрі бір ғана соққы айырмасымен 9:10 есебімен есе жіберді.

    Қазақстан уақытымен сағат 12:05-те Кирилл Проходов әлем чемпионатының үздік сегіз спортшысының қатарына жолдама алу үшін бақ сынайды. 

    Айта кетелік Қазақстандық семсерлесушілер әлем чемпионатында үздік 32 спортшының қатарына енген еді

    Семсерлесу әлем чемпионаты Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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