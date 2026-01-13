KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:46, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Семсерлесуші Руслан Курбанов БАӘ-дегі әлем кубогы кезеңінде 1/8 финалға дейін жетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Фуджейрада (БАӘ) ерлер арасында семсерлесуден әлем кубогының кезеңі аяқталды.

    Семсерлесуші Руслан Курбанов БАӘ-дегі әлем кубогы кезеңінде 1/8 финалға дейін жетті
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық семсерлесуші Руслан Курбанов ел құрамасы сапында ең үздік нәтиже көрсетті. Ол 1/8 финалға дейін жетіп, нәтижесінде 11-орынға ие болды.

    Ерлік Сертай – 30-орын, Никита Жулинский – 32-орын, Кирилл Павлов – 38-орын, Кирилл Проходов – 58-орын, Александр Федотов – 95-орын, Эльмир Әлімжанов – 98-орын, Вадим Шарлаимов – 116-орын, Алексей Касаткин – 136-орын, Георгий Тинников – 174-орынға табан тіреді. 

    Айта кетейік, командалық жарыстарда Қазақстан құрамасы 13-орынға ие болды. 

    Бұған дейін Қазақстан семсерлесуден әлем кубогы кезеңін екі медальмен аяқтағанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Семсерлесу БАӘ Спорт әлем кубогы
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар