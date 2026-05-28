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    Сенат БАҚ өкілдері арасында «Парасат» байқауын жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Парламентінің Сенаты бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында дәстүрлі «Парасат» байқауының басталғанын хабарлады.

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    Фото: Сенат

    Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.

    – Байқауға Мемлекет басшысының бастамасымен елімізді дамыту және азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру үшін қолға алынған іргелі істердің мәнін, оның ішінде конституциялық реформаның маңызын, сондай-ақ Сенаттың осы бағыттағы заңнамалық жұмысын дәріптеп, халыққа насихаттап жүрген журналистер, шығармашылық ұжымдар мен блогерлер қатыса алады, – деді Мәулен Әшімбаев.

    Оның айтуынша, жүлделер телевизия, радио, баспасөз, интернет-басылым және әлеуметтік желі бағыттары бойынша үздік жұмыстарға беріледі.

    – Озық аналитикалық материалға да арнаулы сыйлық қарастырылғанын атап өткен жөн, – деп жазды Сенат төрағасы.

    Байқауға 2025 жылғы 21 мамыр мен 2026 жылғы 20 мамыр аралығында жарияланған материалдар қабылданады.

    Өтінімдерді қабылдау мерзімі – 10 маусымға дейін.

    Байқау келесі номинациялар бойынша өтеді:

    – Үздік телевизиялық материал;

    – Үздік радиоматериал;

    – Басылымдық БАҚ-тағы үздік жарияланым;

    – Интернет-басылымдағы үздік жарияланым;

    – Әлеуметтік желідегі үздік жарияланым;

    – Жылдың арнаулы сыйлығы: Үздік талдамалық материал.

    Материалдарды Senat_Press@parlam.kz және Senat.Parasat2026@gmail.com электрондық пошталарына жолдауға болады.

    Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні қарсаңында өтеді.

    Айта кетейік, Азаматтық бастамаларды қолдауға арналған шағын гранттар байқауына 520 өтінім түсті.

    БАҚ Сенат байқау
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар