    12:57, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Мәулен Әшімбаев парламенттік реформа туралы пікір білдірді

    АСТАНА. KAZINFORM — Реформа аясында жаңарған Парламенттің спикері қызметіне Мәулен Әшімбаев үміткер бола ала ма? Бұл сұраққа Сенат төрағасының өзі жауап берді.

    Мәулен Әшімбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сенаттың жалпы отырысынан кейін тілшілер сұрағына жауап беру кезінде М. Әшімбаев бұл жайында айту әлі ерте екенін атап өтті.

    — Дәл қазір оны тек талқылау жүріп жатыр. Алда 2026-2028 жылдар бар. Сондықтан қандай да бір мәлімдеме жасауға әлі ерте деп ойлаймын. Дәл қазір мен алдымызда тұрған міндеттерге ерекше мән беріп отырмын. Біздің мақсатымыз — осы жылдың аяғына дейін негізгі заңдарды қабылдау. Бұл заңдарға жауаптымыз. Атап айтқанда, осы жайындағы қауесеттің барлығы спекуляция деп білемін. Қазір жеке өз басым және депутаттардың барлығы маңызды заңдарды қабылдауға күш-жігерін салып жатыр, — деді М. Әшімбаев.

    Айта кетейік, 8 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Қазақстан халқына Жолдауын жариялады. 

    Жолдау кезінде Президент бір палаталы Парламент құру туралы бастама көтерді. 

    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
