Сенатта ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салатын норма қаралады — министрлік
АСТАНА. KAZINFORM — Мәдениет және ақпарат министрлігі ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салатын заң нормасына қатысты пікір білдірді.
Айта кетейік, биыл 4 желтоқсанда Сенаттың баспасөз қызметі ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салатын құжатты талқылауды кейінге қалдырылғанын мәлімдеді.
— ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салатын нормалар түрлі заңдарды қамтиды. Бұл тұрғыда қаралатын құжаттардың ауқымын ескеру керек. Сенат бастапқыда күн тәртібіне енгізген еді, бірақ содан кейін кейінірек қарау туралы шешім қабылдады. Алайда бұл жағдайды кейбірі Еуропалық Кеңес өкілдерінің Қазақстанға сапарымен байланыстырып жатты. Атап айтқанда, бұл заң осы нормалармен қабылданады. Құжатта адамдардың құқықтары шектеліп жатқан жоқ, — делінген министрліктің Kazinform агенттігіне берген жауабында.
Педофилия мен ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салатын түзетулер ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының бастамасымен енгізілді.
— Сондықтан осы норманы Сенат қарастыратынын атап өткен жөн. Парламент палатасы осыған қатысты нақты түсініктеме берді, — деп аталып өткен ведомство ақпаратында.
Еске салсақ, биыл 12 қарашада Парламент Мәжілісі балаларды денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін ақпараттан қорғауға қатысты жаңа нормаларды қабылдағанын жазған едік.