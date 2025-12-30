19:45, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогі кезеңі: Қазақстан спортшылары қандай нәтиже көрсетті
АСТАНА.KAZINFORM - Оберстдорфта (Германия) шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогінің кезеңі аяқталды.
ҚР ҰОК мәліметінше, жарыстың финалдық кезеңіне Қазақстан құрамасының екі спортшысы жолдама алды. Нәтижесінде ең үздік көрсеткішті Илья Мизерных тіркеді. Ол 24-орынға ие болды.
Ал Данил Васильев өз өнерінің қорытындысы бойынша 45-орынға тұрақтады.
Айта кетейік, мәнерлеп сырғанаудан Бейжіңде (Қытай) өтетін Төрт құрлық чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі анықталды.
Қысқы Олимпиадаға Қазақстаннан неше спортшы қатысатыны белгілі болды.