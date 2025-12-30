KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:45, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогі кезеңі: Қазақстан спортшылары қандай нәтиже көрсетті

    АСТАНА.KAZINFORM - Оберстдорфта (Германия) шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогінің кезеңі аяқталды.

    Шаңғымен тұғырдан секіру
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, жарыстың финалдық кезеңіне Қазақстан құрамасының екі спортшысы жолдама алды. Нәтижесінде ең үздік көрсеткішті Илья Мизерных тіркеді. Ол 24-орынға ие болды.

    Ал Данил Васильев өз өнерінің қорытындысы бойынша 45-орынға тұрақтады.

    Айта кетейік, мәнерлеп сырғанаудан Бейжіңде (Қытай) өтетін Төрт құрлық чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі анықталды.

    Қысқы Олимпиадаға Қазақстаннан неше спортшы қатысатыны белгілі болды.

     

    Тегтер:
    Шаңғы Спорт Әлем кубогы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар