Шанхайда өтіп жатқан халықаралық көрмеде алматылық 12 компания өнімдерін ұсынды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қытай Халық Республикасына жасаған жұмыс сапары барысында Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Шанхайда өтіп жатқан халықаралық импорттық көрмеге (China International Import Expo, CIIE) барды.
Бұл іс-шара жыл сайын әлемнің жетекші компанияларын біріктіретін және сауданы, инвестицияны әрі технологиялық ынтымақтастықты дамытуға ықпал ететін аса ірі халықаралық алаңдардың бірі саналады.
Қала басшысы алматылық павильонның жұмысымен танысты. Мұнда мегаполистің экспорттық және инвестициялық әлеуетін таныстырған 12 компания өнімдері мен жобаларын ұсынды. Алматылық кәсіпорындар инновация, технология, туризм, тамақ өнеркәсібі және креативті индустрия бағытындағы жобаларын көрсетті.
Дархан Сатыбалды Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ Алматының инвестиция мен жоғары технология орталығы ретіндегі брендін ілгерілетуге бұл көрменің маңызы зор екенін атап өтті.
«Алматы — Қазақстанның ең ірі экономикалық орталығы ғана емес, сонымен қатар халықаралық іскерлік байланыстың маңызды алаңы. CIIE сияқты шаралар қаланың әлеуетін таныстыруға және әртүрлі елдерден келген серіктестермен тікелей байланыс орнатуға мүмкіндік береді», — деді әкім.
China International Import Expo — Қытай Үкіметінің халықаралық сауда мен инвестицияны ынталандыруға бағытталған басты бастамаларының бірі. Көрме жаңа технологиялық шешімдерді ұсынуға, тәжірибе алмасуға және іскерлік келісімдер жасауға арналған әмбебап платформа ретінде қызмет етеді.
Алматы мен қазақстандық компаниялардың CIIE алаңына қатысуы Қытай аймақтарымен және инвесторларымен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ екі ел арасындағы мәдени-экономикалық байланысты дамытуға ықпал етеді.
Айта кетейік, Алматыдағы цифрлық жобаны Қытай агенттігі қаржыландыруы мүмкін.