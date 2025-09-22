KZ
    04:22, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Шараа 1967 жылдан бері БҰҰ отырыстарына қатысқан алғашқы сириялық көшбасшы болмақ

    АСТАНА. KAZINFORM — Сирия президенті Ахмед аш-Шараа БҰҰ Бас ассамблеясының отырысына қатысу үшін Нью-Йоркке келді, деп хабарлайды ANEWS.TV.

    Фото: anewz.tv

    Мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Сирия президенті 1967 жылдан бері бұл шараға алғаш рет қатысып отыр.

    Әл-Қаиданың бұрынғы жетекшісі Шараа мамыр айында АҚШ президенті Дональд Трамппен кездескен. Эр-Риядтағы кездесуде Ақ үй басшысы оны мойындап, Сирия президенті дипломатиялық жетістікке қол жеткізді.

    — Осыдан кейін АҚШ Сирияға салынған санкциялардың көпшілігін алып тастады. Ал Трамп әкімшілігі Шарааның елді біріктіру және тұрақтандыру жөніндегі күш-жігерін қолдайтынын білдірді, — делінген ақпаратта.

    Ахмед аш-Шараа сейсенбіде Бас Ассамблеяның сессиясында өзінің инаугурациялық сөзін айтады деп жоспарланған.

    Айта кетейік, тәліптер Трамптың Баграм әуебазасын қайтару туралы талабын қабылдамады.

