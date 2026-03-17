    14:20, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шарын ұлттық паркінің аумағында фототұзаққа шибөрі түсіп қалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Шарын ұлттық паркінің аумағында орнатылған фототұзаққа шибөрі (Canis aureus) түсірілді. 

    Шарын ұлттық паркінің аумағында фототұзаққа шибөрі түсіп қалды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Бұл жыртқыш – экожүйедегі табиғи тепе-теңдікті сақтауда маңызды рөл атқаратын түр.

    Экожүйеде өлексені жоятын және ұсақ аң-құстар санын реттейтін биореттеуші рөл атқарады.

    Шибөрі (Canis aureus) – орта көлемді жыртқыш. Көбіне топпен жүреді, өсімдікпен де, ұсақ жануарлармен де қоректенеді. 

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
