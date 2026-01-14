Шаруаларға мобильді астық кептіргіштерді лизингке алу мүмкіндігі ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАгроҚаржы» АҚ «Агролизинг» бағдарламасы аясында қазақстандық шаруаларға арналған мобильді астық кептіргіштерді сатып алуды қаржыландыратынын хабарлады, деп хабарлайды АШМ баспасөз қызметі.
Астық кептіруге арналған заманауи жабдықты жылдық 12,6% мөлшерлемемен лизингке алу мүмкіндігі қарастырылған.
Бағдарлама шеңберінде орнату және пайдалану кезінде күрделі құрылыс-монтаж жұмыстарын талап етпейтін астық кептіргіштер қаржыландырылады. Бұл шаруаларға техниканы қосымша құрылыс жұмыстарынсыз пайдаланып, оны қысқа мерзімде іске қосуға мүмкіндік береді.
Мобильді астық кептіргіштер шағын және орта шаруашылықтар үшін тиімді технологиялық шешім болып саналады. Бұл техника әртүрлі дақылдарды сапалы кептіруді қамтамасыз етіп, өнім шығынын азайтуға әрі оның сапасын сақтауға мүмкіндік береді. Пайдаланудың қарапайымдылығы, іске қосу-баптау және монтаж жұмыстарының талап етілмеуі мобильді астық кептіргіштерді қолдануға қолайлы етеді.
Астық кептіру қуаттарын жаңарту бағытында шаруаларды қолдау даму институттарының бірыңғай экожүйесі аясында жүзеге асырылады.
— «Агролизинг» бағдарламасы аграрлық секторды қолдаудың негізгі құралдарының бірі есептеледі. Бағдарлама шаруаларға елеулі бастапқы шығындарсыз заманауи техника мен жабдыққа қол жеткізуге мүмкіндік беріп, қаржылық жүктемені ұзақ мерзімге бөлуге жағдай жасайды. Бағдарлама шарттарына сәйкес лизинг аванстық төлеммен беріледі, оның мөлшері лизинг нысаны құнының 15%-ынан басталады, ал төлем мерзімі 7 жылға дейін белгіленген. Ұсынылып отырған лизинг шарттары шаруалардың нақты қажеттіліктеріне бағытталып, агроөнеркәсіптік кешенді кезең-кезеңімен жаңғыртуға арналған, — делінген хабарламада.
Мобильді астық кептіргіштерді лизингке алу жөніндегі өтінімдер «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның өңірлік филиалдарында қабылданады.
Бұдан бұрын Үкімет жұмыс істеп тұрған шаруа қожалықтардың жерін лизингке сату ұсынысын қолдамады.