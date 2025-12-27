Үкімет жұмыс істеп тұрған шаруа қожалықтардың жерін лизингке сату ұсынысын қолдамады
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мәжілістегі «Ауыл» партиясының фракциясы депутаттық сауал арқылы жасаған ұсынысқа жауап берді.
— Фермерлер мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындары иелерінің едәуір бөлігі басталған жобаларын тоқтатып, өз шаруашылықтарын сатуға қоюда. Сауда алаңдарында мұндай хабарландырулар саны күн сайын артып келеді. Алайда сатып алушылар нарығы іс жүзінде тұралап қалған. Біріншіден, дайын шаруашылықты сатып алуға ниетті азаматтар үшін қолжетімді қаржылық құралдар жоқ. Екіншіден, банк несиелері қатаң кепілдік талаптарына, бағалаудың ашық еместігіне немесе өтімді кепіл мүлкінің болмауына байланысты қолжетімсіз. Тіпті мемлекеттік даму институттарының өзінде де осы бағытқа лайықталған бағдарлама жоқ. «Ауыл» партиясы фракциясы қолданыстағы ауыл шаруашылығы шаруашылықтарын лизингке беру бағдарламасын әзірлеп, оны ҚазАгроҚаржы арқылы жеңілдетілген мөлшерлемемен және қолайлы мерзімге іске асыруды ұсынады, — делінген депутаттық сауалда.
Үкімет жауабында бұл ұсынысты қарастырудың өзі мүмкін еместігі айтылған.
— Агроөнеркәсіп кешенінің жұмыс істеп тұрған кәсіпорындары уақытша өтеулі жер пайдалану (УӨЖП) құқығындағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін қамтиды. Жер кодексіне сәйкес, УӨЖП-ны тікелей сатуға бес жылдық жалға алу мерзімі өткеннен кейін ғана жол беріледі, — деп жазады Серік Жұманғарин.
Сондай-ақ, ол мұндай тәуекелі үлкен бағдарлама «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының қаржылық тұрақтылығына зиян келтіретінін айтқан.
— Жұмыс істеп тұрған шаруашылықтар үшін жеңілдікті лизинг бағдарламасы қомақты бюджет қаражатын талап етеді. Сонымен қатар оларды тиімсіз пайдалану қаупі бар. Лизинг шеңберінде нысанның меншік иесі лизинг беруші болып қала береді. Бұл ұзақ мерзімді тұрақтылықты қолдау стратегиясынсыз алғашқы жылдары шаруашылықты барынша пайдалану қаупін тудырады. Бұл ҚАҚ-қа проблемалық активтің қайтарылуына әкеп соғуы мүмкін. Аталған жағдайлар ҚАҚ теңгерімінде көп мөлшердегі проблемалық активтердің жинақталу қаупін тудырып, компанияның қаржылық тұрақтылығына және оның ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту бойынша негізгі миссиясын орындау қабілетіне теріс әсер етеді. Баяндалғанның негізінде, қазіргі жағдайда ҚАҚ арқылы жұмыс істеп тұрған ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын сатып алу және лизингке беру жөніндегі ұсынысты қарау мүмкін емес, — делінген жауапта.
Бұған дейін Үкімет аталған фракцияның агробанк құру туралы ұсынысын тағы қолдаусыз қалдырғанын жазған едік.