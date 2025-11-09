KZ
    Шатдаун: АҚШ-та 1400-ден астам рейс тоқтатылды

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тағы авиакомпанияларға тасымалдау көлемін азайту туралы нұсқау берілгеннен кейін 1400-ден астам ішкі және халықаралық рейсі тоқтатылды. Бұл туралы ВСС агенттігі жазды. 

    Фото: ВВС

    FlightAware ұшуды бақылау қызметінің мәліметінше, жұма күні 7 мыңнан астам рейстің кешкені тіркелген.

    Осы аптаның басында Федералды авиация басқармасы (FAA) елдің ең көп жұмыс істейтін 40 әуежайында әуе тасымалының өткізу қабілеттілігін кем дегенде 10% қысқартқанын жариялады. Өйткені шатдаун кезінде ақысыз жұмыс істейтін әуе диспетчерлері шаршадық деп шағымданған.

    Республикашылдар мен демократтар Конгресстің тығырықтан қалай шығуы туралы әлі де бір келісімге келмеді. Биыл 1 қазанда жарияланған шатдаун әлі аяқталған жоқ.

    Айта кетейік, Дональд Трамп шатдаун кезінде азық-түлік маркаларын қаржыландыруды көздейтінін айтқан болатын.

