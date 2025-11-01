Трамп шатдаун кезінде азық-түлік маркаларын қаржыландыруды көздейді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп американдықтардың «аш қалғанын» қаламайтынын, сондықтан 1 қарашада аяқталуы тиіс азық-түлік көмегін (SNAP) қаржыландыруды сақтауға дайын екенін айтты.
Report агенттігінің мәліметінше, Ақ үйдің басшысы мемлекеттік заңгерлер қаржыландыру мерзімі аяқталғаннан кейін жәрдемақы төлеу үшін заңды өкілеттіктерге күмәнданатынын айтты. Алайда, президент оларға «мүмкіндігінше SNAP-ты қалай заңды түрде қаржыландыруға болатынын түсіндіруді» тапсырды.
Егер қаржыландыру тоқтатылса, ашаршылық шамамен 42 миллион адамға әсер етуі мүмкін.
— Егер сот бізге тиісті заңды нұсқау берсе, қаржыландыруды қамтамасыз ету мен үшін мәртебе болады, — деп қосты АҚШ президенті.
Естеріңізге сала кетейік, 1 қазанда АҚШ-тың шығыс уақыты бойынша сағат 00:00–ден бастап американдық мемлекеттік органдар жұмысын тоқтатты. Өйткені Конгресс олардың қызметін қаржыландыруды ұзарту туралы заң жобасмен келісе алмады.
Осыған дейін Дональд Трамп «шатдаунды тоқтату керек» деп, үкімет жұмысын қайта қалпына келтіруге шақырды.