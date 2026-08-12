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    Шекара қызметі жанар-жағармайды заңсыз әкетудің 411 дерегін анықтады

    АСТАНА. KAZINFORM - Шекара арқылы жалпы сомасы 1 млрд теңгеден астам тауарлар мен жүктерді заңсыз тасымалдаудың 551 фактісінің жолы кесілді

    Шекара қызметі жанар-жағармайды заңсыз әкетудің 411 дерегін анықтады
    Фото: ҰҚК

    ҰҚК Шекара қызметі өткізу пункттерінде құқыққа қайшы әрекеттерді анықтау және жолын кесу бойынша тұрақты жұмыс істеліп жатыр.

    1-10 тамыз аралығында шекара арқылы жалпы сомасы 1 млрд теңгеден астам тауарлар мен жүктерді заңсыз тасымалдаудың 551 фактісінің жолы кесілді.

    Атап айтқанда, жанар-жағармай материалдарын заңсыз алып шығудың 411 әрекетіне, сондай-ақ халық тұтынатын тауарларды өткізу тәртібін бұзудың 140 фактісіне жол берілмеді.

    Кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылды.

    Айта кетелік шекарада 645 млн теңгеден астам декларацияланбаған валюта анықталған еді

    Жанар-жағармай Шекара Тауар ҚР ҰҚК
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар