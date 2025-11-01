Шекарашылар елден құны 14 млн теңгеден асатын жанар-жағармай шығармақ болғандардың жолын кесті
АСТАНА. KAZINFORM - Шекара қызметі 2025 жылғы қазан айындағы іс-қимыл нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды ҰҚК бпасөз қызметі .
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, Шекара қызметі Мемлекеттік шекараны күзету мен қорғауды қамтамасыз ету аясында 2025 жылғы қазанда құзырлы органдармен өзара әрекеттесе отырып:
Шекара кеңістігінде 4 743 Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзушыларды ұстады, оның 4 077-сі шетел азаматтары.
Мемлекеттік шекара арқылы тауарлар мен жүктерді заңсыз өткізудің 1 708 фактісінің алды алынды, соның ішінде:
75 – қарулар мен оқ-дәрілер (2 дана жауынгерлік, 3 дана жарақат, 258 дана суық қару, 13 дана оқтауға жарамсыз «АК-74» автоматтары, 36 дана оқ-дәрілер және 2800 дана атыс қаруының жинақтауыштары);
531 – жалпы сомасы 14 млн теңгеден асатын жанар-жағармай материалдары;
867 – жалпы сомасы 4,2 млрд теңгеден астам халық тұтынатын тауарлар;
235 – жалпы сомасы 2,5 млрд теңгеден астам шетел валютасы.
Каспий акваториясында 106 браконьерлік фактілерінің алды алынды, сондай-ақ:
24 дана жүзу құралдары;
жалпы ұзындығы 136 км аса торды құрайтын браконьерлік аулау құралдары;
496 дана (шамамен 2 900 кг) бекіре балықтарының түрлері;
4 қызыл кітап итбалықтары;
Алды алынған залал сомасы шамамен 1,1 млрд теңгені құрайды.
Бұл фактілер бойынша материалдар іс жүргізушілік шешім қабылдау үшін құқық қорғау және сот органдарына жіберілді.
Мемлекеттік шекарада қандай да бір шектеу шаралары енгізілген жоқ.
-Сонымен қатар, «Сырым», «Әлімбет» және «Қосақ» өткізу пункттерінде қайта құру бойынша жұмыстар жүргізілуде, бұл шекарадан өту кезінде күту уақытын ұзартуы мүмкін. Осы мән-жайларды ескеріп, қозғалыс маршрутын алдын ала түзетуді сұраймыз. Басқа пункттер тұрақты режимде жұмыс істейді, -делінген ҰҚК баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.
Осыған дейін еліміздің қай аймақтарында шекарадан заңсыз өтетіндер көп екені туралы жаздық.