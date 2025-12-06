KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:59, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Шэньчжоу-21» кемесінің экипажы алғаш рет ашық ғарышқа шығуға дайындалып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың «Шэньчжоу-21» ғарыш кемесінің экипажы алдағы күндері алғашқы ашық ғарышқа шығады. Бұл туралы ҚХР-дың Пилоттық ғарыштық ұшулар бағдарламасы басқармасы (CMSA) хабарлады, деп жазады Синьхуа.

    Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22
    Фото: Синьхуа

    1 қараша күні «Шэньчжоу-21» экипажы қытайлық орбиталық станцияға келген сәттен бастап бірқатар маңызды міндеттерді орындады. Олардың қатарында экипажды ротациялау, станция платформасына техникалық қызмет көрсету, арнайы қорларды тексеру және ретке келтіру, сондай-ақ экипаждың өмірі мен денсаулығын қамтамасыз ету шаралары бар.

    CMSA мәліметінше, экипаж төтенше жағдайларға әрекет ету бойынша жаттығулар өткізген, сондай-ақ станциядағы роботтандырылған манипуляторлармен жұмыс істеуді пысықтаған.

    Ғылыми тәжірибелер мен зертханалық жұмыстар жоспарға сәйкес тұрақты түрде орындалып жатыр.

    «Шэньчжоу-22» кемесі келгеннен кейін экипаж жаңа жеткізілген жабдықтар мен жүк партиясын сынақтан өткізіп, оларды жүйеледі.

    CMSA хабарлауынша, «Шэньчжоу-21» экипажы өздерін жақсы сезінеді, ал станция қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Бұл ашық ғарышқа жоспарланған шығуды қауіпсіз орындауға толық мүмкіндік береді.

    Айта кетейік, бұған дейін Қытай «Шэньчжоу-22» ғарыш кемесін ұшырған болатын.

    Тегтер:
    Қытай Ғарыш Шекаралас мемлекеттер
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар