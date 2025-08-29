Шетелде заңсыз еңбек еткен қазақстандықтарға санкциялық шара қолданылады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Оңтүстік Кореяға жұмысқа заңсыз баратындар ағынын қалай тоқтатпақ? Бұл сауалға Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин жауап берді.
- Аталған мәселе бойынша министрлік біраз жұмыс істеді. Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп Оңтүстік Корея тарапымен меморандум жасасу жөнінде келіссөз жүргізіліп жатыр. Жақында ғана кездесу өтіп, Қазақстанның EPS платформасына қосылу мүмкіндігі талқыланды. Бұл еңбек мигранттарына рұқсат беру жүйесі, қазір Оңтүстік Корея тарапынан ресми жауапты күтіп отырмыз,- деді Олжас Анафин орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Сондай-ақ Еңбек министрінің орынбасары Қазақстаннан шетелге заңсыз барған жұмысшылар көші-қон ағыны жүйесі арқылы бақылауда болатынын айтып отыр.
- Шетелде 183 күннен артық жүрген барлық азаматты тіркейміз, егер басқа мемлекет аумағында заңсыз жүргені расталса, оларға санкциялық шара қолданылады. Консулдықта біздің азаматтармен тікелей жұмыс істейтін полиция атташелері бар,- дейді ол.
Еске сала кетейік, қазақстандықтардың Оңтүстік Кореяда заңды жұмыс істеу мәселесі бұрыннан көтеріліп келеді.