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    Шетелдік туристер Әзербайжанда демалысқа аз ақша жұмсай бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Әзербайжанға туризм мақсатында келген шетелдік азаматтардың шығындары 2026 жылдың қаңтарынан маусымына дейін 715,9 млн АҚШ долларын құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21%-ға аз, деп хабарлайды Мемлекеттік статистика комитеті.  

    Шетелдік туристер Әзербайжанда демалысқа аз ақша жұмсай бастады
    Фото: Report.az

    Шығындардың ең көп үлесін көлік қызметтері құрады — 325,9 млн доллар, бұл жылдық мәнде 22%-ға аз. Шетелдік орналастыру қызметтеріне 130,6 млн АҚШ долларын жұмсады, шығын 30%-ға қысқарған.

    Азық-түлік пен сусындарға жұмсалған шығын 19%-ға төмендеп, 132,4 млн долларды құрады. Шетелдік қонақтар мәдени іс-шаралар мен экскурсияларға 4,1 млн АҚШ долларын жұмсады, бұл 2025 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 21,3%-ға төмен.

    Статистикаға сәйкес, биылғы жылдың қаңтар-маусым айларында саяхат пакеттеріне жұмсалған шығын көлемі 18,2%-ға төмендеп, 335 800 АҚШ долларын құрады.

    Сонымен қатар шетелдік туристердің спорттық және ойын-сауық қызметтеріне жұмсайтын шығындары артты. Алғашқы алты айда бұл қызметтерге 5,6 млн доллар жұмсалды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,4%-ға көп.

    Мемлекеттік статистика комитетінің мәліметінше, 2026 жылдың бірінші жартысында Әзербайжанға шамамен 1,92 млн шетелдік азамат келген. Келушілердің ең көп ағыны Ресей, Түркия, Иран, Грузия және Қазақстаннан келген.

    Туризм Әлем жаңалықтары Турист Әзербайжан Ақша
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Авторлар