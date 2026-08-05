Шетелдік туристер Әзербайжанда демалысқа аз ақша жұмсай бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Әзербайжанға туризм мақсатында келген шетелдік азаматтардың шығындары 2026 жылдың қаңтарынан маусымына дейін 715,9 млн АҚШ долларын құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21%-ға аз, деп хабарлайды Мемлекеттік статистика комитеті.
Шығындардың ең көп үлесін көлік қызметтері құрады — 325,9 млн доллар, бұл жылдық мәнде 22%-ға аз. Шетелдік орналастыру қызметтеріне 130,6 млн АҚШ долларын жұмсады, шығын 30%-ға қысқарған.
Азық-түлік пен сусындарға жұмсалған шығын 19%-ға төмендеп, 132,4 млн долларды құрады. Шетелдік қонақтар мәдени іс-шаралар мен экскурсияларға 4,1 млн АҚШ долларын жұмсады, бұл 2025 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 21,3%-ға төмен.
Статистикаға сәйкес, биылғы жылдың қаңтар-маусым айларында саяхат пакеттеріне жұмсалған шығын көлемі 18,2%-ға төмендеп, 335 800 АҚШ долларын құрады.
Сонымен қатар шетелдік туристердің спорттық және ойын-сауық қызметтеріне жұмсайтын шығындары артты. Алғашқы алты айда бұл қызметтерге 5,6 млн доллар жұмсалды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,4%-ға көп.
Мемлекеттік статистика комитетінің мәліметінше, 2026 жылдың бірінші жартысында Әзербайжанға шамамен 1,92 млн шетелдік азамат келген. Келушілердің ең көп ағыны Ресей, Түркия, Иран, Грузия және Қазақстаннан келген.