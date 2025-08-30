Шетелдік валюта ақша айырбастау орындарында қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар: сатып алу — 537,73 теңге, сату — 539,58 теңге;
— еуро: сатып алу — 625,64 теңге, сату — 629,76 теңге;
— рубль 6,58 — 6,70 теңге аралығында саудаланады.
— юань 73,95-76,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар 536,01 теңгеден сатып алынады, 540,88 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 622,01 теңге, сату — 631,93 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,63 теңге, сату — 6,73 теңге.
— юань 74,35 теңгеден сатып алынады, 77,56 теңгеден сатылады;
Еске салайық, апта қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,77 теңгеге қымбаттап, 538,54 теңге болды.