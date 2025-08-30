KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:10, 30 Тамыз 2025 | GMT +5

    Шетелдік валюта ақша айырбастау орындарында қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    Валюта
    Фото: freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 537,73 теңге, сату — 539,58 теңге;
    — еуро: сатып алу — 625,64 теңге, сату — 629,76 теңге;
    — рубль 6,58 — 6,70 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,95-76,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 536,01 теңгеден сатып алынады, 540,88 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 622,01 теңге, сату — 631,93 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,63 теңге, сату — 6,73 теңге.
    — юань 74,35 теңгеден сатып алынады, 77,56 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, апта қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,77 теңгеге қымбаттап, 538,54 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар