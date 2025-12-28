KZ
    10:00, 28 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шетелдік валюта бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 509,15 теңге, сату — 513,32 теңге;
    — еуро: сатып алу — 594,15 теңге, сату — 600,69 теңге;
    — рубль 6,42 — 6,55 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,17 — 75,00 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 506,00 теңгеден сатып алынады, 513,02 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 592,00 теңге, сату — 602,05 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге;
    — юань 72,69 теңгеден сатып алынады, 77,10 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 7,44 теңгеге арзандап, 504,60 теңге болды.

