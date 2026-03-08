Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 494,04 теңге, сату - 496,30 теңге;
- еуро: сатып алу - 572,77 теңге, сату - 578,19 теңге;
- рубль 6,23 - 6,36 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,43 - 75,34 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 492,00 теңгеден сатып алынады, 499,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 568,90 теңге, сату - 579,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,45 теңге;
- юань 72,11 теңгеден сатып алынады, 76,13 теңгеден сатылады.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,62 теңгеге қымбаттап, 493,85 теңге болды.