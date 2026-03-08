KZ
    09:07, 08 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 494,04 теңге, сату - 496,30 теңге;

    - еуро: сатып алу - 572,77 теңге, сату - 578,19 теңге;

    - рубль 6,23 - 6,36 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,43 - 75,34 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 492,00 теңгеден сатып алынады, 499,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 568,90 теңге, сату - 579,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,45 теңге;

    - юань 72,11 теңгеден сатып алынады, 76,13 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,62 теңгеге қымбаттап, 493,85 теңге болды.

     

