    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 475,00 теңгеден сатып алынады, 482,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 553,00 теңге, сату - 563,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,38 теңге, сату - 6,68 теңге;

    - юань 67,88 теңгеден сатып алынады, 73,18 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 476,39 теңге, сату - 479,86 теңге;

    - еуро: сатып алу - 554,59 теңге, сату - 560,49 теңге;

    - рубль 6,39 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 68,08 - 70,75 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 26 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,84 теңгеге өсіп, 477,48 теңге болды.

     

    Досбол Атажан
