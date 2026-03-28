Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 479,97 теңгеден сатып алынады, 486,94 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 553,00 теңге, сату — 563,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,80 теңге, сату — 6,20 теңге;
— юань 71,32 теңгеден сатып алынады, 75,73 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 482,87 теңге, сату — 485,12 теңге;
— еуро: сатып алу — 555,49 теңге, сату — 560,81 теңге;
— рубль 5,83 — 5,99 теңге аралығында саудаланады.
— юань 70,67 — 73,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 27 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,63 теңгеге қымбаттап, 482,53 теңге болды.