    09:25, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 479,97 теңгеден сатып алынады, 486,94 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 553,00 теңге, сату — 563,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,80 теңге, сату — 6,20 теңге;
    — юань 71,32 теңгеден сатып алынады, 75,73 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 482,87 теңге, сату — 485,12 теңге;
    — еуро: сатып алу — 555,49 теңге, сату — 560,81 теңге;
    — рубль 5,83 — 5,99 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 70,67 — 73,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 27 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,63 теңгеге қымбаттап, 482,53 теңге болды.

    Досбол Атажан
    
