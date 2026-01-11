KZ
    09:43, 11 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 511,99 теңге, сату - 514,70 теңге;
    - еуро: сатып алу - 594,05 теңге, сату - 599,55 теңге;
    - рубль 6,29 - 6,46 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,54 - 76,54 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 593,00 теңге, сату - 603,11 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,29 теңге, сату - 6,65 теңге;
    - юань 73,53 теңгеден сатып алынады, 77,42 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.

