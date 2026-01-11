Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 511,99 теңге, сату - 514,70 теңге;
- еуро: сатып алу - 594,05 теңге, сату - 599,55 теңге;
- рубль 6,29 - 6,46 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,54 - 76,54 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 593,00 теңге, сату - 603,11 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,29 теңге, сату - 6,65 теңге;
- юань 73,53 теңгеден сатып алынады, 77,42 теңгеден сатылады.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.