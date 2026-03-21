    09:05, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 479,56 теңгеден сатып алынады, 486,52 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 551,97 теңге, сату — 561,97 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,76 теңге, сату — 6,17 теңге;
    — юань 71,99 теңгеден сатып алынады, 76,02 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 481,10 теңге, сату — 483,62 теңге;
    — еуро: сатып алу — 555,54 теңге, сату — 561,68 теңге;
    — рубль 5,72 — 5,93 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,59 — 74,38 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 20 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,38 теңгеге қымбаттап, 482,33 теңге болдыhttps://kaz.inform.kz/news/birzhada-dollar-bagami-482-tenge-dengeynde-kaldi-7c6b21/.

    Досбол Атажан
