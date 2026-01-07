KZ
    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 513,10 теңге, сату - 516,97 теңге;

    - еуро: сатып алу - 598,72 теңге, сату - 605,53 теңге;

    - рубль 6,18 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,22 - 76,50 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 510,09 теңгеден сатып алынады, 517,09 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 595,15 теңге, сату - 605,26 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,46 теңге;

    - юань 73,08 теңгеден сатып алынады, 77,23 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 6 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,46 теңгеге қымбаттап, 512,83 теңге болды.

    Доллар Экономика Валюта Сауда
