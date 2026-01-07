Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 513,10 теңге, сату - 516,97 теңге;
- еуро: сатып алу - 598,72 теңге, сату - 605,53 теңге;
- рубль 6,18 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,22 - 76,50 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 510,09 теңгеден сатып алынады, 517,09 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 595,15 теңге, сату - 605,26 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,46 теңге;
- юань 73,08 теңгеден сатып алынады, 77,23 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 6 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,46 теңгеге қымбаттап, 512,83 теңге болды.