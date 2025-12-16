Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 516,86 теңге, сату - 519,64 теңге;
- еуро: сатып алу - 605,40 теңге, сату - 611,01 теңге;
- рубль 6,46 - 6,58 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,90 - 75,67 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 514,60 теңгеден сатып алынады, 521,60 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 601,64 теңге, сату - 611,63 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге;
- юань 73,05 теңгеден сатып алынады, 77,15 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 15 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге арзандап, 519,61 теңге болды.