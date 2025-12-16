KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:23, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 516,86 теңге, сату - 519,64 теңге;
    - еуро: сатып алу - 605,40 теңге, сату - 611,01 теңге;
    - рубль 6,46 - 6,58 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 72,90 - 75,67 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 514,60 теңгеден сатып алынады, 521,60 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 601,64 теңге, сату - 611,63 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге;
    - юань 73,05 теңгеден сатып алынады, 77,15 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 15 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге арзандап, 519,61 теңге болды.

    Доллар Теңге Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
