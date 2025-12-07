Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 507,65 теңге, сату — 510,50 теңге;
— еуро: сатып алу — 589,20 теңге, сату — 595,02 теңге;
— рубль 6,49 — 6,62 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,50 — 74,43 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 504,89 теңгеден сатып алынады, 511,89 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 584,78 теңге, сату — 594,78 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,45 теңге, сату — 6,60 теңге;
— юань 72,90 теңгеден сатып алынады, 76,80 теңгеден сатылады.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 3,89 теңгеге қымбаттап, 504,49 теңге болды.