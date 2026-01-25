KZ
    09:10, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    о
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 503,76 теңге, сату - 506,10 теңге;

    - еуро: сатып алу - 592,26 теңге, сату - 596,74 теңге;

    - рубль 6,49 - 6,60 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,78 - 76,57 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 503,00 теңгеден сатып алынады, 510,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,75 теңге;

    - юань 74,66 теңгеден сатып алынады, 78,59 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды.

     

