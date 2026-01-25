Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 503,76 теңге, сату - 506,10 теңге;
- еуро: сатып алу - 592,26 теңге, сату - 596,74 теңге;
- рубль 6,49 - 6,60 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,78 - 76,57 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 503,00 теңгеден сатып алынады, 510,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,75 теңге;
- юань 74,66 теңгеден сатып алынады, 78,59 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды.