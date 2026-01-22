Шетелдік валютаны қаншадан сатып алуға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 506,46 теңге, сату — 508,75 теңге;
— еуро: сатып алу — 591,68 теңге, сату — 596,26 теңге;
— рубль 6,43 — 6,54 теңге аралығында саудаланады.
— юань 73,71 — 76,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 505,95 теңгеден сатып алынады, 512,95 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 590,00 теңге, сату — 600,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге;
— юань 74,28 теңгеден сатып алынады, 78,11 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 21 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге арзандап, 506,70 теңге болды.