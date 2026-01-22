KZ
    09:00, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шетелдік валютаны қаншадан сатып алуға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 506,46 теңге, сату — 508,75 теңге;
    — еуро: сатып алу — 591,68 теңге, сату — 596,26 теңге;
    — рубль 6,43 — 6,54 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,71 — 76,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 505,95 теңгеден сатып алынады, 512,95 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 590,00 теңге, сату — 600,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге;
    — юань 74,28 теңгеден сатып алынады, 78,11 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 21 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге арзандап, 506,70 теңге болды.

