Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар: сатып алу - 541,52 теңге, сату - 543,90 теңге;
- еуро: сатып алу - 627,68 теңге, сату - 632,98 теңге;
- рубль 6,51 - 6,62 теңге аралығында саудаланады.
- юань 75,51 - 78,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 538,71 теңгеден сатып алынады, 544,71 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 625,72 теңге, сату - 633,72 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,54 теңге, сату - 6,70 теңге.
- юань 75,85 теңгеден сатып алынады, 79,75 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 8 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,39 теңгеге арзандап, 540,06 теңге болды.