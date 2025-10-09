KZ
    08:58, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар: сатып алу - 541,52 теңге, сату - 543,90 теңге;

    - еуро: сатып алу - 627,68 теңге, сату - 632,98 теңге;

    - рубль 6,51 - 6,62 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 75,51 - 78,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 538,71 теңгеден сатып алынады, 544,71 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 625,72 теңге, сату - 633,72 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,54 теңге, сату - 6,70 теңге.

    - юань 75,85 теңгеден сатып алынады, 79,75 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 8 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,39 теңгеге арзандап, 540,06 теңге болды.

     

