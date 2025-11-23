KZ
    Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 520,53 теңге, сату — 522,68 теңге;
    — еуро: сатып алу — 598,85 теңге, сату — 603,46 теңге;
    — рубль 6,43 — 6,55 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,65 — 76,19 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 519,93 теңгеден сатып алынады, 523,35 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 598,35 теңге, сату — 604,44 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,45 теңге, сату — 6,54 теңге;
    — юань 74,92 теңгеден сатып алынады, 78,80 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,37 теңгеге қымбаттап, 518,66 теңге болды.

