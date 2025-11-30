KZ
    Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 513,67 теңге, сату - 516,02 теңге;
    - еуро: сатып алу - 591,47 теңге, сату - 598,42 теңге;
    - рубль 6,48 - 6,60 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,00 - 75,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 511,33 теңгеден сатып алынады, 518,27 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 591,45 теңге, сату - 601,42 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,60 теңге;
    - юань 74,16 теңгеден сатып алынады, 78,28 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,25 теңгеге арзандап, 512,53 теңге болды.

