Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 504,24 теңге, сату — 506,82 теңге;
— еуро: сатып алу — 586,73 теңге, сату — 592,58 теңге;
— рубль 6,43 — 6,55 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,41 — 75,05 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 502,51 теңгеден сатып алынады, 509,46 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 584,40 теңге, сату — 594,37 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,43 теңге, сату — 6,53 теңге;
— юань 72,72 теңгеден сатып алынады, 77,13 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 3 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,07 теңгеге арзандап, 503,89 теңге болды.