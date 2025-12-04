KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:43, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 504,24 теңге, сату — 506,82 теңге;
    — еуро: сатып алу — 586,73 теңге, сату — 592,58 теңге;
    — рубль 6,43 — 6,55 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,41 — 75,05 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 502,51 теңгеден сатып алынады, 509,46 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 584,40 теңге, сату — 594,37 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,43 теңге, сату — 6,53 теңге;
    — юань 72,72 теңгеден сатып алынады, 77,13 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 3 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,07 теңгеге арзандап, 503,89 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Валюта Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар