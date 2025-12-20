Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 517,67 теңге, сату - 519,64 теңге;
- еуро: сатып алу - 604,96 теңге, сату - 609,65 теңге;
- рубль 6,38 - 6,51 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,95 - 75,64 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 514,61 теңгеден сатып алынады, 521,61 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 600,71 теңге, сату - 610,73 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,50 теңге;
- юань 72,95 теңгеден сатып алынады, 77,10 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 19 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды.