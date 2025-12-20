KZ
    Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 517,67 теңге, сату - 519,64 теңге;

    - еуро: сатып алу - 604,96 теңге, сату - 609,65 теңге;

    - рубль 6,38 - 6,51 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,95 - 75,64 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 514,61 теңгеден сатып алынады, 521,61 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 600,71 теңге, сату - 610,73 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,50 теңге;

    - юань 72,95 теңгеден сатып алынады, 77,10 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 19 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды.

