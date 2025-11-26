Шетелдіктер Сауд Арабиясынан жылжымайтын мүлік сатып ала алады
АСТАНА.KAZINFORM — Сауд Арабиясы 2026 жылдың қаңтарынан бастап шетелдіктер үшін жылжымайтын мүлік нарығын ашады. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, заңға енгізілген түзетулер күшіне енеді, бұл шетелдіктерге елдің кейбір аймақтарында тұрғын үй және коммерциялық мүлік сатып алуға мүмкіндік береді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Осы жылдың шілдесінде Сауд Арабиясы шетелдік инвестицияларды тарту және «2030 жылға дейінгі көзқарас» ұлттық бағдарламасын іске асыру бағдарламасының бөлігі ретінде мүлікке меншік құқығы туралы заңды қайта қарады.
Түзетілімдер шетелдік азаматтарға тұрғын үй, коммерциялық, ауылшаруашылық және өнеркәсіптік мүліктерді, сондай-ақ құрылыс үшін жер сатып алуға мүмкіндік береді. Өзгерістер 2026 жылдың қаңтарынан бастап күшіне енеді.
Сауд Арабиясы билігі шетелдіктерге жылжымайтын мүлік сатып алуға рұқсат етілетін арнайы аймақтар картасын әзірлеуде. Дегенмен, мұндай аймақтар Эр-Риядта, Джиддада және қасиетті Мекке мен Медина қалаларында орналасатыны белгілі. Соңғысында тек мұсылман шетелдіктер ғана жылжымайтын мүлік сатып ала алады. Алайда, шетелдік меншік 70-90%-бен шектеледі.
Бұған дейін Сауд Арабиясы билігі Меккеде мегажобаның басталғанын хабарлаған болатын.