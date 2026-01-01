Шығын 33 миллиард доллар: Израиль былтыр Газа инфрақұрылымының 90 пайызын жойды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Израиль шабуылының кесірінен Газа экономикасына келтірілген шығын 33 миллиард доллардан асты. Газа секторының баспасөз қызметі Израиль шабуылдарының әсері туралы жыл сайынғы статистиканы жариялады, деп хабарлайды Анадолы.
2025 жылы өмірлік маңызды 15 саладағы тікелей шығын 33 миллиард доллардан асты.
Агенттік ауыл шаруашылығы саласына, әсіресе мал шаруашылығы мен балық шаруашылығына келтірілген залалды есептеді. Шамамен 17 800 гекта ауыл шаруашылығы жері, яғни жалпы аумақтың 80%-дан астамы зақымданған.
Баяндамада көкөніс өсіру 9300 гектардан 400 гектарға дейін қысқарып, Израиль шабуылдары 1000 ауыл шаруашылық су құдықтарын және 500 ірі қара, қой және құс фабрикасын қиратты.
Израиль шабуылдарының кесірінен 700-ден астам су құбыры ұңғымалары, 3080 шақырым электр желісі, 400 шақырым су құбыры мен кәріз желілері қираған.
Газада Израиль қиратқан жолдардың ұзындығы екі мың шақырымға жетті, 150 үкіметтік ғимарат, 250 спорт және мәдени нысандар толығымен қирап, археологиялық және тарихи орындарға да шабуыл жасалды.
Мәлімдемеде Израиль армиясының 2025 жылы Газада 112 мыңнан астам бомба қолданғаны, Газа инфрақұрылымының 90 пайызын қиратқаны және эксклав аумағының 55 пайызын басып алғаны атап көрсетілді.
Басылым 2025 жылы Израиль 22 аурухананы жарамсыз етіп, 211 жедел жәрдем көлігіне және азаматтық қорғаныстың 23 көлігіне шабуыл жасағанын жазады.
Израиль армиясы Газадағы мектептердің 95 пайызына зақым келтірді. 30 оқу орны толығымен, 39-ы жартылай қирап, 1000-нан астам студент, 88 оқытушы, 45 университет профессоры қкөз жұмды.
Израиль Газа секторындағы 34 мешітті толығымен қиратып, 100-ін жартылай қиратты, сонымен қатар үш шіркеуге бірнеше рет шабуыл жасады. Газадағы 60 зираттың 21-і Израиль шабуылдары кезінде толығымен жойылды.
Израиль 2025 жылға дейін Газадағы 106 400 үйді толығымен қиратты.
— 2025 жылы Израиль Газадағы 106 400 үйді толығымен қиратып, 66 000 үйді қатты зақымдап, тұруға жарамсыз етіп, тағы 41 000 үйді ішінара зақымдады. Эксклавтағы ішкі қоныс аударушылардың саны шамамен екі миллионға жетті. Инфрақұрылымның қирауы салдарынан қосымша 213 000 палестиналық ел ішінде босқынға айналды, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар, Израиль әскері ел ішінде қоныс аударған палестиналықтар паналаған 87 баспанаға шабуыл жасады.
Еске салайық, Израиль Қорғаныс министрлігі Газа секторында бекеттер құру туралы айыптауды жоққа шығарды.