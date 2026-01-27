Шығыс Қазақстанда қар көшкіні түсірілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жасанды жолмен қар көшкіні түсірілді.
ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өңірдегі «Согорное-Барлық» тасжолының 9-17 шақырымы аралығындағы учаскеде қар көшкінін түсіру жұмыстары жүргізілді. Тау бөктерінде жарылыс жасалып, 330 текше метр қар түсірілді. Жолды жауып қалған қар көп ұзамай тазаланды.
– Көшкін қаупі туралы болжам қар қалыңдығы туралы мәліметтер бойынша жасалады. Тексеру жүргізілгеннен кейін «Қазселденқорғау» мекемесінің мамандары жасанды жолмен қар көшкінін жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдайды. Ал ТЖД қызметкерлері жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, - дейді «Қазселденқорғау» ШҚО филиалының басшысы Ербол Бекпаев.
Айта кетейік, облыс бойынша барлығы 325 қар көшкіні ошағы бар. Онда 93 шақырым автожол, мереке және демалыс күндері 3000-нан астам демалушыны қабылдайтын туристік және шаңғы базалары орналасқан.
Еске салсақ, осыған дейін қар көшкіні қаупіне байланысты Богданович мұздығында шектеу күшейтілгені хабарланған.