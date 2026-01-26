21:52, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5
Шығыс Қазақстанда қар көшкіні түсірілетіндіктен жол жабылады
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жасанды жолмен қар көшкіні түсірілмек.
ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 27 қаңтарда сағат 10-00-де профилактикалық мақсатта қар көшкіні жүргізіледі.
– Соған байланысты жергілікті маңызы бар «Согорное-Барлық» автокөлік жолының 9-17 шақырымы учаскесі жабылады. Көлік жүргізушілерін өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, - делінген ақпаратта.
Облыс бойынша барлығы 325 қар көшкіні ошағы бар. Онда 93 шақырым автожол, мереке және демалыс күндері 3000-нан астам демалушыны қабылдайтын туристік және шаңғы базалары орналасқан.
Еске салсақ, осыған дейін Аустрияда қар көшкінінен 8 адам қаза тапқаны хабарланған.