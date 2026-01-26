KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:52, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстанда қар көшкіні түсірілетіндіктен жол жабылады

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жасанды жолмен қар көшкіні түсірілмек. 

    Шығыс Қазақстанда қар көшкіні түсірілетіндіктен жол жабылады
    Фото: ТЖМ

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 27 қаңтарда сағат 10-00-де профилактикалық мақсатта қар көшкіні жүргізіледі.

    – Соған байланысты жергілікті маңызы бар «Согорное-Барлық» автокөлік жолының 9-17 шақырымы учаскесі жабылады. Көлік жүргізушілерін өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, - делінген ақпаратта.

    Облыс бойынша барлығы 325 қар көшкіні ошағы бар. Онда 93 шақырым автожол, мереке және демалыс күндері 3000-нан астам демалушыны қабылдайтын туристік және шаңғы базалары орналасқан. 

    Еске салсақ, осыған дейін Аустрияда қар көшкінінен 8 адам қаза тапқаны хабарланған. 

    Тегтер:
    Қар көшкіні Шығыс Қазақстан облысы Жол ТЖД
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар