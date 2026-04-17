Шығыс Қазақстанда мамыр айында ауа райы құбылмалы болмақ
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында көктемнің соңғы айында күн біресе суытып, біресе ысып, ауа райы құбылып тұрады.
«Қазгидромет» РМК облыстық филиалының мәліметінше, айдың басы біршама жылы басталады. Мамырдың алғашқы күндері күндіз ауа температурасы +14…+19°С-қа дейін жылынады, алайда түнде әлі де үсік жүруі мүмкін. Ал алғашқы онкүндіктің соңына қарай температура айтарлықтай көтеріліп, кей жерлерде +26…+31°С-қа жетеді.
- Ай бойы жылынудан кейін қысқа мерзімді салқындау байқалып, артынша қайтадан ыстық ауа райы оралады. Мұндай құбылмалы жағдайлар өңірдегі көктем мезгіліне тән, - делінген ақпаратта.
Екінші онкүндікте ауа райы қайта өзгереді. Қысқа уақыттық салқындау кезінде күндізгі температура +16…+21°С, түнде +5…+10°С шамасында болады. Одан кейін жылу қайта оралып, кей аудандарда +30…+35°С-қа дейін ыстық күтіледі. Алайда онкүндік соңына қарай аптап бәсеңдейді.
Ал үшінші онкүндікте ауа райы ысығанымен, кейін температура күрт төмендейді. Күндіз +10…+15°С-қа дейін салқындап, түнде 0…+5°С-қа дейін түседі. Таулы жерлерде -5°С-қа дейін үсік болуы мүмкін.
Ай соңына қарай температура қайтадан көтеріле бастайды. Жалпы алғанда, мамыр айы өңірде құбылмалы ауа райымен ерекшеленеді.
