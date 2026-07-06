Шығыс Қазақстанда орманға жайылған ірі өрт сөндірілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданындағы Абай ауылдық округі аумағында шыққан табиғи өрт толықтай сөндірілді. Жалын ішінара Күршім орман шаруашылығы аумағына таралған болатын.
Жету қиын орманды аймақтағы өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері, Экология және табиғи ресурстар министрлігінің күштері, орман шаруашылығы қызметкерлері мен жергілікті атқарушы органдар жұмылдырылған.
- «Қазавиаорманқорғау» десантын өрт ошағына жеткізу үшін ТЖМ тікұшақтары және Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің авиациясы тартылды. Жерүсті техникасы бара алмайтын аумақтарда әуеден сөндіру жұмыстарын ТЖМ-нің «Қазавиақұтқару» акционерлік қоғамының су төгетін құрылғымен жабдықталған тікұшағы жүргізді. Барлығы 41 мәрте су төгілді. Жалпы төгілген су көлемі 123 тоннаны құрады, - деп хабарлады ШҚО ТЖД баспасөз қызметінен.
Сонымен қатар мамандар желдің бағыты мен өрттің таралуын үздіксіз бақылап отырды.
- Барлық жұмылдырылған қызметтердің үйлесімді жұмысының арқасында өрттің одан әрі таралуына жол берілмеді. Елді мекендерге қауіп жоқ, - делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта тілсіз жау толықтай сөндірілді. Өрттің жалпы аумағы орман қоры бойынша 45 гектарды, ал ашық аумақта 1155 гектарды құрады.
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-дағы өртті сөндіруге тікұшақ тартылғаны хабарланған.