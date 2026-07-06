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    Шығыс Қазақстанда орманға жайылған ірі өрт сөндірілді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданындағы Абай ауылдық округі аумағында шыққан табиғи өрт толықтай сөндірілді. Жалын ішінара Күршім орман шаруашылығы аумағына таралған болатын.

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    Фото: ҚР ТЖМ

    Жету қиын орманды аймақтағы өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері, Экология және табиғи ресурстар министрлігінің күштері, орман шаруашылығы қызметкерлері мен жергілікті атқарушы органдар жұмылдырылған.

    - «Қазавиаорманқорғау» десантын өрт ошағына жеткізу үшін ТЖМ тікұшақтары және Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің авиациясы тартылды. Жерүсті техникасы бара алмайтын аумақтарда әуеден сөндіру жұмыстарын ТЖМ-нің «Қазавиақұтқару» акционерлік қоғамының су төгетін құрылғымен жабдықталған тікұшағы жүргізді. Барлығы 41 мәрте су төгілді. Жалпы төгілген су көлемі 123 тоннаны құрады, - деп хабарлады ШҚО ТЖД баспасөз қызметінен.

    Сонымен қатар мамандар желдің бағыты мен өрттің таралуын үздіксіз бақылап отырды.

    - Барлық жұмылдырылған қызметтердің үйлесімді жұмысының арқасында өрттің одан әрі таралуына жол берілмеді. Елді мекендерге қауіп жоқ, - делінген хабарламада.

    Қазіргі уақытта тілсіз жау толықтай сөндірілді. Өрттің жалпы аумағы орман қоры бойынша 45 гектарды, ал ашық аумақта 1155 гектарды құрады.

    Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-дағы өртті сөндіруге тікұшақ тартылғаны хабарланған.

    Өрт Шығыс Қазақстан облысы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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