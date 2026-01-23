KZ
    21:18, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстанда тұмау жұқтырғандар саны 8 есеге артты

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында тұмау жұқтырғандар саны 8 есеге артып отыр.

    Тұмау бала
    Фото: Видеодан алынған скрин

    ШҚО санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметіне сүйенсек, 2025-2026 жылдардағы эпидемиялық маусымда өңірде ЖРВИ-ге 141 493 адам шалдыққан. 

    Ауырғандардың 86 665-ы, яғни 61%-ы – 14 жасқа дейінгі балалар. Жүкті әйелдер арасында 2 711 жағдай, бір жасқа дейінгі балалар арасында 1 724 жағдай тіркелді.

    - Тұмаудың зертханалық расталған 182 жағдайы анықталды. Оның ішіндегі 14 жасқа дейінгі балалар саны – 39. 2024-2025 жылдардың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ЖРВИ көрсеткіші 4,6%-ға, ал тұмау 8 есеге артқан. Алайда сырқаттанушылық деңгейі көпжылдық статистикалық деректерге негізделген бақылау шегінен аспайды, - делінген ақпаратта. 

    Ал коронавирус инфекциясының 2 жағдайы тіркелді. Осылайша, сырқаттанушылық 13 есеге төмендеп отыр. 

    Еске салсақ, осыған дейін тұмаудың соңы өлім-жітімге соқтыруы мүмкін екендігі жайлы жазғанбыз

    Шығыс Қазақстан облысы Тұмау Денсаулық
