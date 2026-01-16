22:46, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5
Шығыс Қазақстандағы ауылдардың бірінде аяз -53 градусқа дейін жетті
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданындағы Парыгино ауылында аяз -53 градусқа дейін жетті.
15 қаңтарда Алтай ауданындағы Парыгино ауылында сынап бағанасы -45 градусқа дейін төмендесе, 16 қаңтарда таңертең -53 градусқа жеткен.
Ал түске қарай ауа температурасы -48-ді құраған. Ауылдық округ әкімі Ғани Төлеков ауыл тұрғындарының мұндай ауа райы жағдайларына жақсы дайындалғанын атап өтті.
— Әлеуметтік және маңызды нысандар қалыпты жұмыс істеп тұр, ешқандай ақаулар, іркілістер тіркелген жоқ. Жағдай әркез бақылауда, — дейді Алтай ауданының әкімі Ренат Құрмамбаев.
Еске салсақ, осыған дейін Петропавлда үйден шығып кеткен зейнеткер әйел аязда үсік шалып, мерт болғаны хабарланған.