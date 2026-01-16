KZ
    22:46, 16 Қаңтар 2026

    Шығыс Қазақстандағы ауылдардың бірінде аяз -53 градусқа дейін жетті

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданындағы Парыгино ауылында аяз -53 градусқа дейін жетті.

    мороз
    Фото: gov.kz

    15 қаңтарда Алтай ауданындағы Парыгино ауылында сынап бағанасы -45 градусқа дейін төмендесе, 16 қаңтарда таңертең -53 градусқа жеткен.

    Ал түске қарай ауа температурасы -48-ді құраған. Ауылдық округ әкімі Ғани Төлеков ауыл тұрғындарының мұндай ауа райы жағдайларына жақсы дайындалғанын атап өтті. 

    — Әлеуметтік және маңызды нысандар қалыпты жұмыс істеп тұр, ешқандай ақаулар, іркілістер тіркелген жоқ. Жағдай әркез бақылауда, — дейді Алтай ауданының әкімі Ренат Құрмамбаев.

    Еске салсақ, осыған дейін Петропавлда үйден шығып кеткен зейнеткер әйел аязда үсік шалып, мерт болғаны хабарланған. 

