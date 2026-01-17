KZ
    12:37, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстанның Шанағатты ауылында аяз -56 градусқа дейін жетті

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданындағы Шанағатты ауылында аяз -56 градусқа дейін жетті.

    Фото: Pexels

    Соңғы күндері ел аумағында ауа температурасы күрт суытып кетті. Әсіресе Шығыс Қазақстанда аяз күшіне еніп тұр. 15 қаңтарда Алтай ауданындағы Парыгино ауылында сынап бағанасы -45 градусқа дейін төмендесе, 16 қаңтарда таңертең -53 градусқа жеткен.

    Ал 17 қаңтарда бұдан да суық ауа райы тіркелді. Облыс әкімдігінің мәліметінше, Марқакөл ауданы Шанағатты ауылында ауа температурасы -56°C-ға дейін төмендеді.

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына аязда ашық ауада болу уақытын шектеп, мүмкіндігінше алыс сапарға шығуды кейінге қалдыру қажеттігін ескертті.

    Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстандағы ауылдардың бірінде аяз -53 градусқа дейін жеткенін жазғанбыз. 

