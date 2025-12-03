Шылым сұрағаны үшін пойыз бастығын өлтірген ақтөбелік бас бостандығынан айырылды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Сот үкімімен 28 жастағы ақтөбелік түпкілікті 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен бірге 10 млн теңге моральдық шығынды өтеуі керек.
Ақтөбе облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотында пойыз бастығының өліміне қатысты істің үкімі шықты. Сотталушы бұған дейін де қарақшылық, ұрлық жасағаны үшін сотталған. Биыл ғана № 2 Ақтөбе қалалық сотының үкімімен 3 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу, кейін Ақтөбе облыстық сот алқасының қаулысымен 3 жылға бас бостандығынан айырылған.
— Іс Қылмыстық кодекстің 99-бабы 2-бөлігі 9-тармағы бойынша сотқа түсті. Сотталушы айыпты деп танылып, 18 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 60-бабын негізге алып, өтелмеген жазаның бір бөлігін қосып түпкілікті 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазаны өтеу орны — қауіпсіздігі барынша жоғары түзету мекемесі. Жәбірленушінің азаматтық талап арызы ішінара қанағаттандырылып, моральдық шығын ретінде 10 млн теңге, өкілдің шығыны ретінде 800 мың теңге өндірілсін, — деді судья Ж.Сейітжапаров.
Сот Алқа билердің қатысуымен өтті. Судья Ақтөбе облыстық полиция департаментіне жеке қаулы шығарды. Себебі сотталушы Ақтөбе облыстық сот алқасының қаулысымен бас бостандығынан айырылған.
Еске салсақ, жаз айында жолаушылар пойызының Ақтөбе учаскесіндегі бастығын қаланың ескі бөлігінде өлтіріп кетті. Полиция қылмыстық іс қозғап, күдіктіні бірден ұстады.