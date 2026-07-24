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    Шымбұлаққа апаратын жолдың жабылуына байланысты аспалы жолдың жұмыс уақыты ұзартылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Медеу – Шымбұлақ» тау шаңғы курорты аспалы жолының жұмыс уақыты ұзартылады.

    Үлкен Алматы көліне апаратын соқпақ кеңейтіліп, аспалы жол салынады
    Фото: Алматы әкімінің баспасөз қызметі

    Тау курортының мәліметінше, 25 шілдеден бастап 31 тамызға дейін «Медеу – Шымбұлақ» аспалы жолының жұмыс уақыты бір сағатқа ұзарды. Осылайша, аспалы жол күн сайын таңғы 09:00-ден кешкі 19:00-ге дейін жұмыс істейді.

    Еске салайық, «Шымбұлақ» тау-шаңғы курортына апаратын Медеу — Тұйықсу автожолында инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталған жоспарлы жұмыстар жүргізіледі.

    Осыған байланысты 2026 жылы 24 шілде мен 30 қараша аралығында Медеу — Тұйықсу автожолында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Алайда Шымбұлақ шатқалындағы туристік нысандар қалыпты режимде жұмысын жалғастыра береді. Жол төтенше жағдайлар және апаттық қызметтердің көліктеріне, шатқал тұрғындарына, сондай-ақ арнайы техникаға ашық болады.

    Жаяу туристер үшін шатқал мен туристік нысандарға кіру мүмкіндігі сақталады. Балама бағыт ретінде Студенттер соқпағын пайдалану ұсынылады. Бағыт «Медеу» бөгеті жанындағы № 12 және № 21 автобус бағыттарының соңғы аялдамасынан басталып, бөгеттің төменгі жағымен өтіп, «Горельник» визит орталығына дейін жалғасады.

    Бұған дейін Үлкен Алматы көлінің маңы қалай өзгеретінін жазғанбыз.

     

    Алматы Шымбұлақ Жол
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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