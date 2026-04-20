Шымкентке 3 өңірдің полиция қызметкерлері келді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкент көшелерінде соңғы күндері полиция патрульдерінің саны артқаны байқалады. Бұл жағдай әлеуметтік желі қолданушылары арасында алаңдаушылық тудырды.
Желіде тараған ақпаратқа сәйкес, қала көшелерінде полиция экипаждары жиілеген. Кейбір жазбаларда көлік базарларында жүргізушілердің автокөлікке қажетті құрал-жабдықтарды жаппай сатып алып жатқанын көруге болады.
Полиция департаментінің мәліметінше, қалада 19-26 сәуір аралығында «Қауіпсіз жол» жедел-профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылып отыр. Осы мақсатта Шымкентке үш өңірден — Қарағанды, Қызылорда және Жамбыл облыстарынан қосымша полиция күштері тартылған.
— Бұл — құқық бұзудың алдын алу тиімділігін арттыруға, сондай-ақ жол-көлік оқиғаларының санын азайтуға бағытталған кешенді шара. Мұндай тәжірибе елімізде кеңінен қолданылады және патрульдеу ауқымын кеңейтіп, құқық бұзуға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді, — делінген қалалық полиция департаменті таратқан ақпаратта.
Ресми мәліметке сәйкес, іс-шараның алғашқы күнінде қала аумағында жол қозғалысы ережелерін бұзудың 1561 дерегі тіркелген. Оның ішінде рөлде отырып ұялы телефон қолданудың — 117, жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарудың — 18, мас күйінде көлік басқарудың 3 дерегі және басқа да құқық бұзушылықтар анықталды.
— Рейдтік іс-шаралар нәтижесінде 72 автокөлік айып тұрағына қойылды. Тәртіп бұзған жүргізушілерге қатысты заңнамаға сәйкес тиісті әкімшілік шаралар қабылданды, — деп хабарлады полиция өкілдері.
