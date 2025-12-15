Шымкентте 12 жеке сот орындаушысы лицензиясынан айырылды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкент қаласының прокуратурасы жүргізген тексеру нәтижесінде жеке сот орындаушылары тарапынан заң бұзушылықтар анықталып, 12 сот орындаушысы мемлекеттік лицензиясынан айырылды.
Қадағалау органы жеке сот орындаушыларының борышкерлердің Қазақстан Республикасынан шығуына бұрын қойылған шектеулерді заңсыз алып тастағанын, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізуді заңсыз қозғағанын анықтаған. Атап айтқанда, кейбір жеке сот орындаушылары еңбек демалысында болған кезеңде олардың көмекшілері атқарушылық іс жүргізуді қозғаған фактілер тіркелген.
- Анықталған заң бұзушылықтарға байланысты ҚР Әділет министрінің атына заңдылықты бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс енгізілді. Ұсынысты қарау нәтижесінде 85 жеке сот орындаушысы тәртіптік жауаптылыққа тартылып, олардың бірқатарына қатысты жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына берілген мемлекеттік лицензиядан айыру туралы сотқа талап қою жолданды.
ҚР Әділет министрлігінің талап қоюы сотта қанағаттандырылып, нәтижесінде 12 жеке сот орындаушысы лицензиясынан айырылды. Сот актісі заңды күшіне енген, - деп жазды прокуратурадан.
Прокуратура органдары атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын тұрақты түрде қадағалайтынын және мұндай бұзушылықтар анықталған жағдайда оларды жою, сондай-ақ кінәлі тұлғаларды жауаптылыққа тарту бойынша тиісті шаралар қабылдайтынын мәлімдеді.
Айта кетейік, Алматыда арызданушыға тиесілі 370 млн теңгені иемденіп алған сот орындаушысы сотталды.