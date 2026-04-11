Шымкентте 35 жеткізуші ұйым әлеуметтік қызметтер порталынан шығарылды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Мониторинг барысында бірқатар мердігердің қызметі белгіленген талаптарға сай келмейтіні анықталды.
Әлеуметтік қызметтер порталы 2021 жылдан бастап республика көлемінде енгізілген. Бұл платформа мүгедектігі бар азаматтарға техникалық құралдар мен оңалту қызметтеріне онлайн түрде, мекемелерге бармай-ақ тапсырыс беруге, сондай-ақ жеткізушіні өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді.
Қазіргі таңда республика бойынша порталда 2 117 мердігер тіркелсе, оның 59-ы Шымкент қаласының үлесінде. Олардың қатарында 31 техникалық оңалту құралдарын жеткізуші, 22 ымдау тілі маманы мен жеке көмекші қызметін ұсынушы, сондай-ақ 6 шипажайлық-курорттық емдеу қызметін көрсететін ұйым бар.
Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Жанат Утебаеваның айтуынша, өткен жылы портал арқылы көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету және азаматтардың құқықтарын қорғау мақсатында мониторинг жүргізілген.
– Нәтижесінде шарт талаптарын бұзған 35 жеткізуші порталдан шығарылды, 3 мердігер өз еркімен қызмет көрсетуден бас тартты. Мониторинг барысында 90 азаматқа өтінім беру тәртібі, қызметті таңдау мүмкіндігі мен құқықтары бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар сот шешіміне сәйкес әрекетке қабілетсіз деп танылған азаматтарға қатысты оңалтудың жеке бағдарламаларын қайта қарау үшін ұсыныстар енгізілді, – деді ол.
Спикердің сөзінше, бірқатар мердігердің қызметі белгіленген талаптарды сақтамағаны анықталған. Атап айтқанда «Исток аудио», «Ерден инва», «Манас инва», «Байтас инва» ұйымдарының ұсынған тауарлары белгіленген классификатор талаптарына сай келмеген. Осыған байланысты тиісті материалдар сотқа жолданып, жауапты органдар мен уәкілетті министрлікке ресми хат жіберілген.
Сондай-ақ 40 азаматты шипажайлық-курорттық емдеуден және 18 азаматты жеке көмекші қызметінен алып тастау бойынша салалық департаментке ұсыныстар жолданған.
Ресми мәліметке сәйкес, бүгінде қала бойынша 43 мыңнан астам мүгедектігі бар адам тіркелген.
Ведомство мәліметінше, протездік-ортопедиялық құралдарға 4 288 өтініш қабылданып, 1 507 азамат қажетті құралдармен қамтылған. Ал сурдо, тифло және гигиеналық құралдар бойынша 11 083 өтініштің 8 658-і қанағаттандырылған. Мүгедектерге арналған қоларбалар бойынша 427 өтініш түсіп, 343 азамат қажетті құрал алған.
Бұдан бұрын әлеуметтік қызметтер порталы арқылы 48 мыңнан астам қызмет көрсетілгенін жазған едік.