    21:35, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шымкентте 86,3 млн теңге жалақы қарызын өтеуде заңбұзушылықтар анықталды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкент қаласының прокуратурасы банкроттық рәсімі жүріп жатқан бірнеше кәсіпорындағы заңбұзушылықтарды әшкереледі.

    Медианалық жалақы
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    Тексеру нәтижесінде 68 жұмыскер алдында 86,3 млн теңге жалақы қарызы бойынша кредиторлық берешекті өтеу рәсімінде бірқатар заң талаптары сақталмаған.

    Ведомствоның мәліметінше, прокурорлық қадағалау актілері негізінде ҚР ӘҚБтК-нің 176-бабының 1-бөлігі бойынша (550 480 теңге айыппұл) банкроттық рәсімі жүріп жатқан заңды тұлғаның басшысы әкімшілік жауапқа тартылды. Ол меншігіндегі «LEXUS LX 570» автокөлікті екі жылдан астам уақыттан бері банкроттықты басқарушыға табыстамаған.

    — Сондай-ақ 8 автокөлікті сатуды созбаландыққа салып, 22 жұмыскер алдында 26,1 млн теңге жалақы қарызы бойынша кредиторлар талаптарын орындамаған «Конти-Строй» ЖШС-нің банкроттықты басқарушысы ҚР ӘҚБтК-нің 179-бабының 23-бөлігімен (82 572 теңге) әкімшілік жауапқа тартылды, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар анықталған заң бұзушылықтар жойылып, «ҰЛАН-СЕРВИС» ЖШС екі жұмысшыға 5,4 млн теңге көлемінде жалақы қарызын өтеген.

    Бұдан бұрын Шымкентте әлеуметтік төлемдерді жымқыру бойынша іс тергеліп жатқанын жазған едік. 

    Кәсіпорын Жалақы Прокуратура Шымкент Қарыз
